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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Disney+ продлил «Локи» на второй сезон в сцене после титров финального эпизода первого сезона

Хождения Тома Хиддлстона по киновселенной Marvel не закончатся на первом сезоне сериала «Локи» — стриминг Disney+ официально продлил шоу на второй сезон. Санкцию на продолжение продемонстрировали в качестве сцены после титров на шестом финальном эпизоде первого сезона.

Так и написали в личном деле титульного антигероя: «Локи вернётся во втором сезоне».

Пока все предыдущие марвеловские сериалы — «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» — такого царского отношения не заслужили. Особенно, конечно, семейная история Ванды и Вижна, у Сэма Уилсона и Баки Барнса шансов побольше.

В первом сезоне Локи пользуясь косорукостью Тони Старка убегает из альтернативной временной линии с помощью Тессеракта и попадает в руки бюрократической организации УВВ (Управление временными вариантами).

В сериале также снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино и прочие.

Теги
Disney+MarvelТом Хиддлстон
Комментарии (2)

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