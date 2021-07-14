Disney+ продлил «Локи» на второй сезон в сцене после титров финального эпизода первого сезона

Хождения Тома Хиддлстона по киновселенной Marvel не закончатся на первом сезоне сериала «Локи» — стриминг Disney+ официально продлил шоу на второй сезон. Санкцию на продолжение продемонстрировали в качестве сцены после титров на шестом финальном эпизоде первого сезона.

Так и написали в личном деле титульного антигероя: «Локи вернётся во втором сезоне».

Пока все предыдущие марвеловские сериалы — «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» — такого царского отношения не заслужили. Особенно, конечно, семейная история Ванды и Вижна, у Сэма Уилсона и Баки Барнса шансов побольше.

В первом сезоне Локи пользуясь косорукостью Тони Старка убегает из альтернативной временной линии с помощью Тессеракта и попадает в руки бюрократической организации УВВ (Управление временными вариантами).

В сериале также снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино и прочие.