«Локи» стартовал лучше всех сериалов Marvel, а «Мальчик с оленьими рогами» оказался популярнее «Люцифера»

Чего и следовало ожидать. «Локи», оказавшийся ощутимо лучше предыдущих сериалов Marvel, столь же ощутимо сильнее зашёл зрителям: 731 млн минут всего за один эпизод — итого по самым грубым прикидкам премьеру посмотрели 14,6 млн человек.
Ну а возглавил рейтинг Nielsen c 7 по 13 июня новый оригиналный сериал Netflix от продюсера Роберта Дауни-младшего «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», не оставив шансов даже любимчику зрителей «Люциферу». В то же время недавно закрытый «Манифест» красноречиво демонстрирует всю несправедливость такого поступка.
- №Фильм/СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1NETFLIX81 424
- 2NETFLIX291 111
- 3NETFLIX831 012
- 4«Райя и последний дракон»Disney+1953
- 5Disney+1731
- 6NETFLIX375686
- 7NETFLIX311656
- 8NETFLIX50630
- 9NETFLIX353528
- 10CocomelonNETFLIX9515
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: