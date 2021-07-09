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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Локи» стартовал лучше всех сериалов Marvel, а «Мальчик с оленьими рогами» оказался популярнее «Люцифера»

Чего и следовало ожидать. «Локи», оказавшийся ощутимо лучше предыдущих сериалов Marvel, столь же ощутимо сильнее зашёл зрителям: 731 млн минут всего за один эпизод — итого по самым грубым прикидкам премьеру посмотрели 14,6 млн человек.

Ну а возглавил рейтинг Nielsen c 7 по 13 июня новый оригиналный сериал Netflix от продюсера Роберта Дауни-младшего «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», не оставив шансов даже любимчику зрителей «Люциферу». В то же время недавно закрытый «Манифест» красноречиво демонстрирует всю несправедливость такого поступка.

Теги
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогамиЛокиЛюциферМанифест
Комментарии (2)

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