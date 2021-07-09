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«Ведьмак. Кошмар Волка» — Netflix показал первый тизер и дату выхода анимационного приквела

И ещё один подарок с полей отгремевшего WicherCon. Netflix презентовал тизер анимационного экшен-триллера «Ведьмак. Кошмар Волка», призывающий посмотреть в глаза своим демонам, и назвал дату премьеры — полнометражное фэнтези покажут 23 августа.

Приквел сериала расскажет о юности ведьмака Весемира из Каэр Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта. Мы узнаем, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

Проектом заведуют шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич и его сценарист Бо Демайо. За производство отвечает Studio Mir ([«Повелитель стихий: Легенда Корры…»).

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Теги
ВидеоВедьмак. Кошмар ВолкаNetflix
Комментарии (2)

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