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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Ведьмак: Происхождение» подыскал замену Джоди Тёрнер-Смит

Приквел «Ведьмака» наконец-то отыскал замену выбывшей из сериала в апреле Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»). Главную героиню мини-сериала «Ведьмак: Происхождение» сыграет София Браун («Захват»). Две остальные главные роли достались Лоуренсу О’Фуорейну и Мишель Йео.

Браун сыграет Эйли — элитную воительницу с голосом богини, оставившую свой клан и должность в гвардии королевы, чтобы последовать зову сердца и стать странствующей музыкантшей. Но судьбоносные события на Континенте вынуждают её снова взяться за меч и пройти путь мести и искупления. Фэнтези поведает о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились мутанты-ведьмаки.

Сценарий написал шоураннер сериала Деклан Де Барра; он также выступает исполнительным продюсером на пару с шоураннером «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич. Съёмки начнутся в августе и будут проходить в Великобритании, а премьеру планируют устроить в следующем году.

Теги
КастингВедьмак: ПроисхождениеNetflix
Комментарии (5)

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