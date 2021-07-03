За Этернию! Вышел полный трейлер фэнтези-эпика Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Финальная битва начинается. Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер анимационного эпического фэнтези «Властелины вселенной: Откровения». Шоураннер проекта Кевин Смит обещает, что его продолжающий историю ребут воздаст должное культовому оригиналу.

Пятисерийная первая часть выйдет на цифровой платформе 23 июля.

Нас ждёт продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в погибающей от магического истощения Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и спасти вселенную.

Персонажей озвучивают Марк Хэмилл (Скелетор), Лина Хиди (Ивил-Лин), Крис Вуд (Хи-Мен), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).