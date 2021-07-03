 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Любимая принца — злодейка» — анонс нового телевизионного хентая Бесконечность: Пересказ фильма Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи» Вышедший с опозданием «Ледяной драйв» всё равно заработал больше «Бендера: Начала» Версию GreedFall, розданную в PS+, нельзя будет обновить до PS5-версии
3
СЕРИАЛЫ
437
 
Прямая ссылка на новость:

За Этернию! Вышел полный трейлер фэнтези-эпика Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения»

Финальная битва начинается. Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер анимационного эпического фэнтези «Властелины вселенной: Откровения». Шоураннер проекта Кевин Смит обещает, что его продолжающий историю ребут воздаст должное культовому оригиналу.

Пятисерийная первая часть выйдет на цифровой платформе 23 июля.

Нас ждёт продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в погибающей от магического истощения Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и спасти вселенную.

Персонажей озвучивают Марк Хэмилл (Скелетор), Лина Хиди (Ивил-Лин), Крис Вуд (Хи-Мен), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).

Теги
ВидеоВластелины вселенной: ОткровенияТрейлерNetflix
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

24Эпический экшен заказывали? Вышел тизер фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» Кевина Смита 14Кевин Смит представляет Хи-Мена, Скелетора и остальных героев эпика «Властелины вселенной: Откровения» 3«Люцифер» подтвердил своё лидерство, оставив позади проект Disney

Тоже интересно

8В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк 10Покусились на святое: новый отрывок из «Чёрной вдовы» высмеивает фирменную позу Наташи Романофф 4«Любимая принца — злодейка» — анонс нового телевизионного хентая 5Кроссовер Left 4 Dead и Zombie Army вновь случился 2Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield

Далее на КГ

8
Сериал «Локи» задумывался как история любви
 3
Столько ярких образов на персонажных постерах приключенческого фильма «Круиз по джунглям»
 0
Ниган, Дэрил и остальные выжившие в промо финального сезона «Ходячих мертвецов»
 2
Кевин Костнер и его семья возвращаются в тизере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»
 0
«Уокер» — 1x12–13
 5
Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us
 4
Лучшие из худших на эксклюзивном промо-арте «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 5
Непобедимый враг — герои «Чёрной вдовы» нахваливают Таскмастера
 14
Расисты из 20th Century Fox не хотели доверять Уиллу Смиту главную роль в «Дне независимости»
 0
КГ играет: Prey (2017)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Мои девушки» — полноценный трейлер романтической комедии про необычные отношения парня и нескольких девушек
 
Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом
 
Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов
 
Кино Назад в кино: «Вальс с Баширом» (Vals Im Bashir, 2008)
 
Кино Первый взгляд на «Мир Юрского периода: Господство» в тизере пролога фильма
 
Кино Замена Аны де Армас? «Достать ножи 2» приняли в состав новую блондинку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 469: Ромком от стендапершы и очередной Лиам Нисон
 
4Ноль кадров в секунду – 375: Охрененный геометр
 
12ЕВА
 
 
11Телеовощи – 398: Проститутка Шрёдингера
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru