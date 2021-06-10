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Эпический экшен заказывали? Вышел тизер фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» Кевина Смита

Ну разве можно подобрать для этого ролика саундтрек лучше, чем Holding Out For A Hero в исполнении Бонни Тайлер? Потоковый сервис Netflix опубликовал экшен-тизер эпического фэнтези «Властелины вселенной: Откровения» от шоураннера и преданного поклонника анимационного хита 80-х Кевина Смита.

Первая пятисерийная часть ребута-сиквела культового мультсериала запланирована на 23 июля.

Нас ждёт продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в разорённой Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.

Основных персонажей озвучивают Марк Хэмилл (Скелетор), Лина Хиди (Ивил-Лин), Крис Вуд (Хи-Мен), Сара Мишель Геллар (Тила), Лиам Каннингэм (Оруженосец), Стивен Рут (Боевой кот), Генри Роллинс (Триклоп), Алисия Сильверстоун (королева Марлена) и Джейсон Мьюз (Стинкор).

Теги
ВидеоВластелины вселенной: ОткровенияNetflixКевин Смит
Комментарии (10)

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