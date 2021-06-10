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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми открывают Дикий Запад в третьем сезоне «Чудотворцев» (трейлер)

С превеликим удовольствием отправляемся осваивать Дикий Запад. Кабельный канал TBS выкатил полноценный трейлер третьего сезона многосерийной юмористической антологии «Чудотворцы». 10-серийная история под названием «Орегонская тропа» стартует 13 июля.

Идеалист-проповедник (Дэниэл Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Теги
ВидеоЧудотворцы
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