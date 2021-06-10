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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Боба Фетт вместо «Мандалорца» — самый популярный сериал Disney+ оказался не в приоритете

Когда у тебя в работе одновременно несколько спин-оффов одного из самых популярных франчайзов далёкой-далёкой галактики, задержки и перестановки неизбежны — таков путь, и он не миновал «Мандалорца». Всеобщий любимец и безусловный хит Disney+ оказался не в приоритете у студии: если верить инсайдерам, к съёмкам третьего сезона ещё даже не приступали и, в лучшем случае, случится это в конце 2021 — начале 2022 года. А значит, обещанной премьеры придётся ждать лишний год — конец 2022-го в данном случае выглядит наиболее реалистичным вариантом.

Говорят, всему виной занятость декораций, где сейчас снимают «Оби-Вана Кеноби» с Юэном Макгрегором, а также обязательства Педро Паскаля, который этим летом должен приступить к работе над экранизацией The Last Of Us.

Зато у «Книги Бобы Фетта» всё прекрасно — съёмки спин-оффа только что закончились, и именно он должен будет заменить нам «Мандалорца» холодными зимними вечерами. Сообщается, что сериал будет больше напоминать промежуточный сезон «Мандалорца» и вернёт нам куда больше его персонажей, чем ожидалось.

Теги
ДатыМандалорецКнига Бобы ФеттаDisney+
Комментарии (7)

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