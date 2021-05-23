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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Нет Джины Карано — нет спин-оффа «Мандалорца»: под нож пошли «Рейнджеры Новой Республики»

Увольнение Джины Карано из «Мандалорца» продолжает оказывать влияние на всю вселенную. Помимо того, что Кару Дюн теперь придётся выписывать из сценария третьего сезона, под нож пошёл один из ранее одобренных спин-оффов сериала, «Рейнджеры Новой Республики».

Хоть официально об этом объявлено не было, предполагалось, что именно Карано исполнит там главную роль. Теперь же о проекте решили просто забыть — по информации издания Variety, он больше «не находится в активной разработке». Все мы понимаем, что это значит.

Зато два других спин-оффа по-прежнему в добром здравии — «Асока» с Розарио Доусон и «Книга Бобы Фетта» с Темуэрой Моррисоном и Минг-На Вен, которая должна выйти уже в декабре этого года

Теги
Рейнджеры Новой РеспубликиАсокаКнига Бобы Фетта
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