Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 мая

Первый взгляд на воссоединение «Друзей» — постаревшие актёры и до боли знакомая обстановка. Ждать осталось чуть больше недели.

Они возвращаются! Трейлер «Друзей» освещает главные моменты спецэпизода. Серию покажут уже на следующей неделе.

Вечный зов студии Marvel: Себастиан Стэн готов играть Зимнего солдата до преклонных лет. В кино или сериалах — никакой разницы.

Смышлёные сиротки на задании в трейлере фэнтези «Таинственное общество Бенедикта». Премьера сериала запланирована на июнь.

Юный супергерой Импульс на промо-арте седьмого сезона «Флэша». Знакомьтесь с Бартом Алленом.