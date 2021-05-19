Секс, тоталитаризм и вампиры — на «КиноПоиск HD» стартовал сериал «Пищеблок»

Продюсерская компания Александра Цекало «Среда» поделилась свежими кадрами мистического триллера «Пищеблок». Сегодня, в День пионерии, видеосервис «КиноПоиск HD» презентовал два эпизода сериала с глубокими аллюзиями на сосавший кровь наивного молодняка режим и не менее глубокими эротическими посылами о благодатной свободе и раскрепощении.

Экранизация одноимённого романа Алексея Иванова поведает о жутких событиях в советском пионерлагере «Буревестник», где завелись кровопийцы. Противостоять упырям в алых галстучках будут юные борцуны с режимом и вестники уже сверкающей на горизонте свободы — школьник Валера и влюблённый (слава богу, не в Валеру) вожатый Игорь.

В сериале режиссёра Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Чёрный обряд») снимаются Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и Яна Гладких.