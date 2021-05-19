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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Тим Бёртон отыскал Уэнздей для своего сериала про семейку Аддамс

Подоспели первые кастинговые новости по сериалу Тима Бёртона «Уэнздей». Многосерийный проект по вселенной жутко забавной семейки Аддамс официально заявлен в производство в феврале и уже отыскал свою главную героиню — ведущую партию в сериале Netflix сыграет Дженна Ортега («Ты»).

Восьмисерийный комедийный ужастик расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс в Академии Невермор. Главной героине предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители.

Бёртон режиссирует проект, а также числится его исполнительным продюсером наряду с шоураннерами Альфредом Гоу и Майлзом Милларом — создателями «Тайн Смолвиля». За производство отвечает MGM Television.

Теги
Уэнздей
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