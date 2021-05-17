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Юный гибрид учится выживать в трейлере постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Стриминговый сервис Netlfix выкатил полноценный трейлер приключенческой антиутопии «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» о чудесах и опасностях постапокалиптического мира. Первый сезон сериала, спродюсированного Робертом Дауни-младшим и Сьюзен Дауни выходит на малые экраны 4 июня.

Свободная адаптация комикса от DC Vertigo рассказывает о рогатом мальчике по имени Гас (Кристиан Конверри) — гибриде человека и оленя, выбравшемся из родного леса в пострадавший от эпидемии внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, главный герой в компании одинокого странника (Нонсо Анози) отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт.

За восмисерийный проект отвечают шоураннеры Бет Шварц («Стрела») и Джим Микл («Хэп и Леонард»).

Дублированный трейлер:

И официальный постер:

Постеры сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»
Теги
ВидеоSweet Tooth: мальчик с оленьими рогамиТрейлерNetflix
Комментарии (11)

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