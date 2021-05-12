Роберт Дауни-младший рассказывает, почему взялся за сериал «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Стриминговый сервис Netflix показал ролик о создании приключенческого сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами», чей первый сезон выйдет на видеосервисе уже 4 июня. Продюсирующие проект Роберт Дауни-младший и Сьюзен Дауни признались, что за проект их побудили взяться эмоциональная глубина истории и её важный посыл сохранять надежду на лучшее даже в самые тёмные времена.

Постапокалиптическая сказка по одноимённому комиксу от DC Vertigo повествует о рогатом мальчике по имени Гас (Кристиан Конверри) — гибриде человека и оленя. Выбравшись из родного леса, главный герой отправился в пострадавший от эпидемии внешний мир. Пытаясь разобраться, что произошло, главный герой в компании одинокого странника отправляется в рискованное путешествие на поиски правды.

В восьмисерийном первом сезоне также снимаются Нонси Анози, Адиль Ахтар, Ализа Веллани, Стефания Оуэн, Даня Рамирес, Нил Сэндилэндс, Джеймс Бролин и Уилл Форте. Шоураннерами проекта числятся Бет Шварц («Стрела») и Джим Микл («Хэп и Леонард»).