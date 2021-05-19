 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр Зак Снайдер в очередной раз поражается тупости студии Warner Bros. Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера» Юный гибрид учится выживать в трейлере постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью о чём-то спорят на свежем кадре «Чёрной вдовы»
12
СЕРИАЛЫ
2 010
 
Прямая ссылка на новость:

Они возвращаются! Трейлер «Друзей» освещает главные моменты спецэпизода

Потоковый сервис HBO Max опубликовал главные промо-материалы спецэпизода «Друзей» — трейлер и постер серии, которая выйдет на домашние экраны 27 мая и утопит в слезах ностальгии всех в кадре и за кадром. На это, в общем-то, и расчёт.

Трейлер демонстрирует, как будут проходить долгожданные посиделки — исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтта Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри предадутся воспоминаниям, зачитают по ролям кое-какие памятные сцены, пообщаются с приглашёнными гостями и всё в таком духе. Видео наверняка не раскрывает всех секретов спецэпизода, который поклонники увидят уже на следующей неделе.

Постер:

Постеры сериала «Друзья»
Теги
ВидеоДрузья
Комментарии (12)

Ещё на эту тему

14BTS, Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер — оглашён список приглашённых гостей спецэпизода «Друзей» 5«Друзья» возвращаются в первом тизере спецэпизода-воссоединения 7Воссоединение «Друзей» сулит бездну эмоций и сюрпризов

Тоже интересно

4Ранобэ «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» выпустят на русском языке 9Звезда «Игры престолов» лишил Кейли Куоко сериальной девственности 5Hitman 3 отправляется убивать Гордыню 5Карл Урбан приветствует Дженсена Эклса за кадром третьего сезона «Пацанов» 5Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера»

Далее на КГ

0
Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни вдохновились «Тедом Лассо» и приобрели футбольный клуб
 18
Первый взгляд на воссоединение «Друзей» — постаревшие актёры и до боли знакомая обстановка
 0
Хранители времени демонстрируют беспощадность в свежем промо-ролике сериала «Локи»
 1
Полноценный трейлер The Dark Pictures: House of Ashes
 0
The Last of Us Part II получила улучшение для PS5
 4
«Рик и Морти» заполучил супергеройский спин-офф от Дэна Хармона и Джастина Ройланда
 3
Создатели «Вампиров средней полосы» знакомят зрителей с жилищем смоленских кровопийц
 25
Мрачный Роберт Паттинсон на свежих промо-материалах «Бэтмена» Мэтта Ривза
 3
Days Gone показывает слабый старт на PC
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Женщина в окне»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Евангелион 3.0+1.0» собрал в домашнем прокате больше, чем «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки
 
Аниме Хоррор-романы из серии Another выйдут на русском языке
 
Аниме Объявлены победители культурной премии имени Осаму Тэдзуки за 2021 год
 
Кино Будет горячо: Ана де Армас в купальнике на съёмках фильма «Серый человек» от Netflix (фото)
 
Эндрю Линкольн рассказал, ждать ли его возвращения в финальном сезоне «Ходячих мертвецов»
 
Кино «Кролик Питер 2» возглавил отечественный прокат, но сделал это без уважения к сборам первой части
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в мае

20 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
11Телеовощи – 392: Мужик верхом на коте
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 462: «Восемь сотен», ANOIR и трилогия Брюса Уиллиса
 
6Ноль кадров в секунду – 368: Лев с лицом Боромира
 
 
19ЕВА – 424: Безответная любовь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru