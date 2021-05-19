Они возвращаются! Трейлер «Друзей» освещает главные моменты спецэпизода

Потоковый сервис HBO Max опубликовал главные промо-материалы спецэпизода «Друзей» — трейлер и постер серии, которая выйдет на домашние экраны 27 мая и утопит в слезах ностальгии всех в кадре и за кадром. На это, в общем-то, и расчёт.

Трейлер демонстрирует, как будут проходить долгожданные посиделки — исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтта Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри предадутся воспоминаниям, зачитают по ролям кое-какие памятные сцены, пообщаются с приглашёнными гостями и всё в таком духе. Видео наверняка не раскрывает всех секретов спецэпизода, который поклонники увидят уже на следующей неделе.

Постер: