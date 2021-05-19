«Рик и Морти» заполучил супергеройский спин-офф от Дэна Хармона и Джастина Ройланда

Кабельный канал Adult Swim запускает в разработку спин-офф своего анимационного хита «Рик и Морти». Называется проект «Защитники» (The Vindicators) и задумывается он в формате мини-сериала на 8–10 эпизодов. Выходить мини-сериал будет на цифровых платформах вещателя.

Название у анимационного экшена говорящее. Главными действующими лицами спин-оффа станут спасители миров Защитники — космическая супергеройская команда, впервые появившаяся в третьем сезоне «Рика и Морти». Нас ждут приключения Суперновы, Максимуса, Алана Райлса, Крокубота и Нуб-нуба.

Создатели «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд числятся исполнительными продюсерами сериала.