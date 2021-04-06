Космическое безумие в тизере второго сезона мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»

Помимо игровых сериалов, если вы не забыли, у стримингового сервиса Paramount+ имеется анимационная комедия «Звёздный путь: Нижние палубы», чей второй сезон зрители увидят в этом году. Первый тизер продолжения космической комедии анонсирует новые приключения и сообщает, что мультсериал, уже получивший продление на третий сезон, вернётся на экраны 12 августа.

Проект Майка Макмэхана («Рик и Морти», «Обратная сторона Земли») повествует о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна. Но их скромное место в иерархии совсем не гарантирует им спокойной жизни.