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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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FOX готовит анимационный комедийный спин-офф «Секретных материалов»

Телеканал FOX не решается окончательно расставаться со своим культовым сериалом «Секретные материалы». И если вопрос об очередном игровом продолжении или спин-оффе пока не стоит, то почему бы не попробовать в анимацию? Вещатель объявил о разработке мультсериала «Секретные материалы: Альбукерке», который по сюжетной концепции сильно напоминает недавно стартовавший «Звёздный путь: Нижние палубы».

В центре многосерийной анимационной комедии окажутся новые, пока неизвестные зрителям персонажи из команды агентов, чей офис расположен в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Эти ребята — в своём роде отщепенцы, расследующие необъяснимые и странные дела, слишком дурацкие и нелепые для профессионалов Малдера и Скалли.

Сценарий пилотного эпизода написали Роки Руссо и Джереми Сосенко, соавторы бескомпромиссных анимационных комедий «Бриклберри» и «Полиции Парадайз». Одним из исполнительных продюсеров мультсериала выступит создатель «Секретных материалов» Крис Картер.

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Секретные материалы: Альбукерке
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