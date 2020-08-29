FOX готовит анимационный комедийный спин-офф «Секретных материалов»

Телеканал FOX не решается окончательно расставаться со своим культовым сериалом «Секретные материалы». И если вопрос об очередном игровом продолжении или спин-оффе пока не стоит, то почему бы не попробовать в анимацию? Вещатель объявил о разработке мультсериала «Секретные материалы: Альбукерке», который по сюжетной концепции сильно напоминает недавно стартовавший «Звёздный путь: Нижние палубы».

В центре многосерийной анимационной комедии окажутся новые, пока неизвестные зрителям персонажи из команды агентов, чей офис расположен в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Эти ребята — в своём роде отщепенцы, расследующие необъяснимые и странные дела, слишком дурацкие и нелепые для профессионалов Малдера и Скалли.

Сценарий пилотного эпизода написали Роки Руссо и Джереми Сосенко, соавторы бескомпромиссных анимационных комедий «Бриклберри» и «Полиции Парадайз». Одним из исполнительных продюсеров мультсериала выступит создатель «Секретных материалов» Крис Картер.