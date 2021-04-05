«Бесстыдники» прощаются в трейлере финального эпизода сериала

На кабельном канале Showtime завершается эпоха — на покой уходит многосерийный ветеран, любимец публики, продержавшийся в эфире 11 сезонов. Речь, конечно, о комедийной драме «Бесстыдники», чей заключительный эпизод выйдет на экраны в это воскресенье.

В многосерийном хите шоураннера Джона Уэллса об известных раздолбаях из Чикаго снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. Когда-то в каст входила и Эмми Россам, но покинула проект после девятого сезона.