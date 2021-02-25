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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Рэй Донован» возвращается! Showtime готовит фильм-продолжение с Ливом Шрайбером в главной роли

В начале прошлого года Showtime отказался от планов продлить «Рэя Донована» на восьмой сезон — кабельный канал попрощался с сериалом, но, как оказалось, не навсегда. В ходе зимнего пресс-тура TCA 2021 выяснилось, что история получит достойное завершение в виде полнометражного фильма. Лив Шрайбер, само собой, вернётся к главной роли.

Более того, актёр поучаствует в написании сценария, которым займётся шоураннер сериала и режиссёр полнометражки Дэвид Холландер. Съёмки планируют начать в этом году в Нью-Йорке. События фильма начнутся с того места, где оборвался сюжет в финале седьмого сезона.

Криминальная драма рассказывает о профессиональной и личной жизни Рэя Донована (Шрайбер), опытного помощника в решении проблем богатых и влиятельных людей. В сериале снимались Эдди Марсан, Джон Войт, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Бэгби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда, Джош Хэмилтон, Керри Кондон и Луиза Краузе. Об актёрском составе фильма сообщат позже.

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