 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном» Трилогия Ninja Gaiden возвращается — теперь официально Джонатан Такер изучает великую аномалию в трейлере фантастики «Обломки» от продюсера «Грани будущего»
1
СЕРИАЛЫ
401
 
Прямая ссылка на новость:

Кевин Бэйкон и Элдис Ходж выясняют цену ненависти в трейлере второго сезона криминальной драмы «Дом на холме»

Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер второго сезона криминальной драмы «Город на холме» с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем. Видеоролик анонсировал дальнейшее сотрудничество главных героев и сообщил дату выхода продолжения — 28 марта.

Продюсерский проект Бена Аффлека и Мэтта Дэймона рассказывает о Бостоне начала 90-х, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом решает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Ходж), заключая рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветераном ФБР (Бэйкон). Во втором сезоне им приётся иметь дело с процветающим в городе наркобизнесом.

Сценарий напсиали Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз») и Чак МаклинЗа производство отвечают Pearl Street Films и IMG.

Темы
 
Видео Город на холме
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Кевин Бэйкон и Элдис Ходж продолжат сотрудничать во втором сезоне «Города на холме» (тизер) 17Майкл С. Холл тоже недоволен концовкой «Декстера»

Тоже интересно

13Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 12Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» 8Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии 19Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected 4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин

Далее на КГ

11
«Человек-паук 3» с Томом Холландом получил-таки официальное название
 3
Sony проведёт новую презентацию State of Play в ночь с 25 на 26 февраля
 0
КГ играет: Code Vein, часть 4
 16
Детективный триллер «Чикатило» Сарика Андреасяна обзавёлся датой выхода и трейлером
 15
Шарлиз Терон не шутила: актриса всерьёз готова сняться в лесбийской версии «Крепкого орешка»
 4
Группа друзей по сериалам «Безумцы» и «Студия 30» сыграет в чёрной комедии про двойное убийство однофамильцев
 7
Намёк на трёх Пауков: фанаты уже придумали объяснение загадки фейковых названий «Человека-паука 3»
 14
У Techland огромные проблемы с Dying Light 2
 20
Опубликованы системные требования Days Gone
 0
Рецензия и отзывы на игру Persona 5 Strikers
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения
 
Кино Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном»
 
Кино Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
9ЕВА
 
 
0Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru