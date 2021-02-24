Кевин Бэйкон и Элдис Ходж выясняют цену ненависти в трейлере второго сезона криминальной драмы «Дом на холме»

Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер второго сезона криминальной драмы «Город на холме» с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем. Видеоролик анонсировал дальнейшее сотрудничество главных героев и сообщил дату выхода продолжения — 28 марта.

Продюсерский проект Бена Аффлека и Мэтта Дэймона рассказывает о Бостоне начала 90-х, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом решает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Ходж), заключая рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветераном ФБР (Бэйкон). Во втором сезоне им приётся иметь дело с процветающим в городе наркобизнесом.

Сценарий напсиали Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз») и Чак МаклинЗа производство отвечают Pearl Street Films и IMG.