Кевин Бэйкон и Элдис Ходж продолжат сотрудничать во втором сезоне «Города на холме» (тизер)

Кабельный канал Showtime выкатил первый тизер продолжения криминальной драмы «Город на холме» с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем. Продюсерский проект Бена Аффлека и Мэтта Дэймона получил продление ещё позапрошлым летом, а до экранов второй сезон доберётся этой весной — точной даты выхода у него пока нет.

События разворачиваются в начале 90-х в Бостоне, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом решает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Ходж), заключая рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветераном ФБР (Бэйкон). Вдвоём они решают покончить с бандой налётчиков на инкассаторов, и эта смелая инициатива может привести к крупным изменениям в системе городского уголовного правосудия.

В сериале также снимаются Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс, Аманда Клэйтон, Кевин Чэпмен, Джер Ши и Кевин Данн. Сценарий пишут Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз») и Чак Маклин. Производством заведуют Pearl Street Films и IMG.