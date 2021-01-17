Новые сериалы 18–24 января: «Уокер» и «Судьба: Сага Винкс»

Неделя выдастся не слишком богатой на сериальные события. В ближайшие семь дней зрителей ждут всего два новых сериала и сразу несколько возвращенцев — многие из них на The CW. Этот же телеканал презентует новинку — драматический ребут «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки. А Netflix предлагает познакомиться с более взрослой версией известных на весь мир феечек Винкс — на потоковом сервисе выйдет первый сезон фэнтези с элементами хоррора.
Понедельник, 18 января
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.
драма
В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггс, Коди Кристиан
Создатель Эйприл Блэр
Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера
Среда, 20 января
детектив, драма
В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит
Создатель Джош Шварц
Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.
драма
В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.
Четверг, 21 января
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.
драма, боевик, криминал
В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон
Создатель Анна Фрике
Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.
Пожалуй, это совсем не тот Крутой Уокер, возвращения которого все ждали. Создатели и исполнитель главной роли Джаред Падалеки успели заверить, что ребут углубится в семейную драму и злоупотреблять экшеном не намерен. Можно смело проходить мимо.
Пятница, 22 января
приключения, драма, фэнтези
В ролях Эбигейл Коуэн, Ханна Ван Дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Дэнни Гриффин
Создатель Иджинио Страффи, Брайан Янг
В центре волшебной и пугающей истории — подруги-феи, которые учатся в школе магии Алфее. Там им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами.
Игровая адаптация сверхпопулярного анимационного фэнтези для детей обещает более мрачную атмосферу и даже капельку ужасов — в общем, сериал рассчитан на подростковую аудиторию. Отвечает за проект собаку съевший на подростковой мистике Брайан Янг, сосценарист «Дневников вампира».
Воскресенье, 24 января
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.