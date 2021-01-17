Новые сериалы 18–24 января: «Уокер» и «Судьба: Сага Винкс»

Премьера +

The CW

Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

Пожалуй, это совсем не тот Крутой Уокер, возвращения которого все ждали. Создатели и исполнитель главной роли Джаред Падалеки успели заверить, что ребут углубится в семейную драму и злоупотреблять экшеном не намерен. Можно смело проходить мимо.