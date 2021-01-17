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Новые сериалы 18–24 января: «Уокер» и «Судьба: Сага Винкс»

Неделя выдастся не слишком богатой на сериальные события. В ближайшие семь дней зрителей ждут всего два новых сериала и сразу несколько возвращенцев — многие из них на The CW. Этот же телеканал презентует новинку — драматический ребут «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки. А Netflix предлагает познакомиться с более взрослой версией известных на весь мир феечек Винкс — на потоковом сервисе выйдет первый сезон фэнтези с элементами хоррора.

Понедельник, 18 января

 
Сезон4
FOX (US)
911 9-1-1

драма

В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.

Видео

 
Сезон2
FOX
911: Одинокая звезда 9-1-1: Lone Star

боевик, детектив, драма

В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.

Видео

 
Сезон3
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггс, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера

Среда, 20 января

 
Сезон2
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Видео

 
Сезон5
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

Видео

Четверг, 21 января

 
Сезон3
The CW
Наследие Legacies

драма, мистика

В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит

Создатель Джули Плек

Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.

Видео

 
Премьера+
The CW
Уокер Walker

драма, боевик, криминал

В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон

Создатель Анна Фрике

Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

Пожалуй, это совсем не тот Крутой Уокер, возвращения которого все ждали. Создатели и исполнитель главной роли Джаред Падалеки успели заверить, что ребут углубится в семейную драму и злоупотреблять экшеном не намерен. Можно смело проходить мимо.

Видео

Пятница, 22 января

 
Премьера+
Netflix
Судьба: Сага Винкс Fate: The Winx Saga

приключения, драма, фэнтези

В ролях Эбигейл Коуэн, Ханна Ван Дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Дэнни Гриффин

Создатель Иджинио Страффи, Брайан Янг

В центре волшебной и пугающей истории — подруги-феи, которые учатся в школе магии Алфее. Там им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами.

Игровая адаптация сверхпопулярного анимационного фэнтези для детей обещает более мрачную атмосферу и даже капельку ужасов — в общем, сериал рассчитан на подростковую аудиторию. Отвечает за проект собаку съевший на подростковой мистике Брайан Янг, сосценарист «Дневников вампира».

Видео

Воскресенье, 24 января

 
Сезон3
The CW
Зачарованные Charmed

драма, комедия, мистика

В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс

Создатель Дженни Снайдер Урман

События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.

Видео

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