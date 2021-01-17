Джонатан Такер исследует инопланетный артефакт в тизере «Обломков» от продюсера «Грани будущего»

Телеканал NBC опубликовал первый тизер фантастической драмы «Обломки» с Джонатаном Такером («Королевство», «Город на холме») в главной роли. Наполненная тайнами история в духе «Секретных материалов» выйдет на экраны в этом году, но точной датой премьеры пока не обзавелась.

Брайан Беневенти (Такер) и Финола Джонс (Риэнн Стил) — агенты из разных стран, получившие задание вести совместное расследование, связанное с необычной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество.

Главным сценаристом числится Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»), который также выступает исполнительным продюсером проекта совместно с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). За производство отвечает Legendary Television.