 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Энн Хэтэуэй покаялась за роль в «Ведьмах» Беременная Алая Ведьма на первых кадрах сериала «ВандаВижн» «Спутник» с Петром Фёдоровым и Оксаной Акиньшиной победил на международном фестивале в Италии Тираж манги «Магическая битва» превысил 10 млн копий после премьеры аниме Warner Bros. попросила Джонни Деппа покинуть франчайз «Фантастические твари»
СЕРИАЛЫ
189
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Пабло Шрайбер в образе Мастера Чифа передаёт привет со съёмок сериала Halo

Официальный твиттер-аккаунт сериала по культовой игровой серии Halo сигнализирует, что съёмочный процесс, прерванный весенним карантином, наконец-то возобновился. В доказательство к сообщению прикрепили красноречивое фото — исполнитель главной роли Пабло Шрайбер прохлаждается у своего трейлера в шлеме (ну, почти) Мастера Чифа.

В фантастическом боевике также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. События развернутся в далёком будущем, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество сдаёт позиции, и последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

За десятисерийный первый сезон отвечают шоураннеры Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, который также числится сценаристом сериала. Производственный процесс курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

Промо-арт сериала «Halo»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Halo
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Игры «Ноль кадров в секунду» о E3-2014: Конференция Sony
 
Игры Релизы игр на конец октября 2015

Тоже интересно

 
Кино Владимир Мединский всё знает, но ждёт консенсуса
 
Кино «Дюна» легко может заработать в мировом прокате миллиард — так считают аналитики
 
Кино «Последний богатырь: Корень зла» — тизер-трейлер и постер приключенческого фэнтези
 
Дональд Трамп, Москва и горячие модели — первый тизер основанного на реальных событиях сериала Showtime
 
Кино Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом?
 
Древние германцы объединяются против непобедимого Рима в трейлере исторического боевика «Варвары»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в ноябре

 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
15 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
17Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 435: «Ведьмы» и вся правда о расизме
 
22Ноль кадров в секунду – 341: Нет, но да
 
15ЕВА – 397: А ты бы трахнул звезду?..
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru