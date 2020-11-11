Пабло Шрайбер в образе Мастера Чифа передаёт привет со съёмок сериала Halo

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала по культовой игровой серии Halo сигнализирует, что съёмочный процесс, прерванный весенним карантином, наконец-то возобновился. В доказательство к сообщению прикрепили красноречивое фото — исполнитель главной роли Пабло Шрайбер прохлаждается у своего трейлера в шлеме (ну, почти) Мастера Чифа.

В фантастическом боевике также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. События развернутся в далёком будущем, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество сдаёт позиции, и последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

За десятисерийный первый сезон отвечают шоураннеры Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, который также числится сценаристом сериала. Производственный процесс курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.