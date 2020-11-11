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Будущий дворецкий Бэтмена возвращается в трейлере второго сезона сериала «Пенниуорт»

Новые опасности, знакомства и приключения. В сети появился минутный экшен-трейлер продолжения ретро-боевика «Пенниуорт» по вселенной DC. Второй сезон многосерийного проекта от кабельного канала Epix стартует на малых экранах 13 декабря.

Приквел истории о Бэтмене рассказывает о молодости будущего верного помощника Брюса Уэйна — Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа планирует основать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).

Помимо Бэннона и Элдриджа во втором сезоне снимаются Джейсон Флеминг, Джеймс Пьюрфой, Эдвард Хогг, Джесси Ромео, Рамон Тикарам и Хэрриет Слэйтер. За сценарий отвечает Бруно Хеллер («Рим», «Готэм»), он же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром Дэнни Кэнноном.

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Видео Пенниуорт
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