Новая угроза и новая надежда в тизере четвёртого сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Смертоносная аномалия угрожает всему живому, но сила единства наверняка поможет героям преодолеть все трудности. В сети появился тизер-трейлер четвёртого сезона «Звёздного пути: Дискавери», который вернётся на потоковый сервис Paramount+ (бывший CBS All Access) уже в этом году.

Приключенческая фантастика о межзвёздных путешествиях экипажа корабля «Дискавери» продолжит сюжет предыдущих сезонов и поведает о новой угрозе небывалых масштабов, которую главным героям предстоит преодолевать, объединив усилия со всеми, кто заинтересован в выживании.

В сериале Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз задействованы Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. За производством по-прежнему следит CBS Studios.