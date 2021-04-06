Тизер второго сезона «Звёздного пути: Пикара» обещает возвращение могущественного Кью

Истинный последний рубеж — время, которое дарит бесчисленное количество возможностей и ни одного второго шанса. Видеосервис Paramount+ опубликовал тизер второго сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар».

Видео сообщает, что бравый капитан Патрик Стюарт и его команда вернутся на экраны в следующем году, а также анонсирует появление известного персонажа вселенной — могущественного и невероятно опасного Кью (Q) в исполнении Джона Де Лэнси

В сериале также снимаются Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер. Шоураннером проекта выступает Майкл Шейбон («Джон Картер»).