«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Инклюзивно-прогрессивный «Звёздный путь: Дискавери», чей третий сезон едва стартовал, без лишних проволочек разжился четвёртым. Потоковый сервис CBS All Access оперативно гарантировал проекту продолжение, съёмки которого стартуют 2 ноября.

13-серийный третий сезон космической фантастики рассказывает о приключениях звездолёта «Дискавери» в далёком будущем, куда он попал благодаря рискованному манёвру в финале второго сезона. Куда занесёт главных героев к финалу третьего, пока что ведают одни сценаристы.

В сериале шоураннеров Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Производством занимается CBS Studios.