 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сериал «Акудама Драйв» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах одновременно с Японией Microsoft купила Bethesda Softworks за 7,5 миллиардов долларов «Ходячие мертвецы» завершатся на 11 сезоне Ода Нобунага в юбке и ошейнике Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2»
13
СЕРИАЛЫ
3 623
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон

Инклюзивно-прогрессивный «Звёздный путь: Дискавери», чей третий сезон едва стартовал, без лишних проволочек разжился четвёртым. Потоковый сервис CBS All Access оперативно гарантировал проекту продолжение, съёмки которого стартуют 2 ноября.

13-серийный третий сезон космической фантастики рассказывает о приключениях звездолёта «Дискавери» в далёком будущем, куда он попал благодаря рискованному манёвру в финале второго сезона. Куда занесёт главных героев к финалу третьего, пока что ведают одни сценаристы.

В сериале шоураннеров Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Производством занимается CBS Studios.

13 Обсудить
Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Звёздный путь: Дискавери» представляет героев третьего сезона от небинарных личностей до котов
 
«Звёздный путь: Дискавери» продлён на четвёртый сезон
 
Скоростная погоня и космические орки — CBS All Access показал открывающую сцену третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Тоже интересно

 
Создатель «Чернобыля» не прочь посвятить продолжение сериала жизни в Советском Союзе
 
Кино «Первый человек» — трейлер
 
Кино «Тройная граница» — трейлер экшен-триллера с Беном Аффлеком для сервиса Netflix
 
Кино «Время возмездия» — трейлер экшен-триллера с Николь Кидман
 
Кино Рекламу в кинотеатрах хотят ограничить законом
 
Кино Кина в HD не будет: потоковые сервисы снижают качество трансляций в Европе
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

20 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
 
7Ноль кадров в секунду – 338: Монополия по Судакову
 
20ЕВА – 394: Ограниченно добрый
 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru