Главный герой знакомится с курдскими воительницами в трейлере драмы «Ничья земля»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер восьмисерийной военной драмы «Ничья земля» (No Man's Land) с Джеймсом Пьюрфоем («Видоизменённый углерод»). Премьера состоится 18 ноября. В России сериал будет выходить на цифровой платформе more.tv.

Молодой француз Антуан отправляется в охваченную гражданской войной Сирию на поиски сестры, которую все считают погибшей. Там парень удачно примыкает к женскому отряду курдских бойцов и вместе с ним отправляется на территорию, оккупированную террористами-игиловцами. Пути главного героя пересекаются с искателями приключений и анархистами, шпионами и жертвами войны, создавая уникальную картину трагических событий мирового масштаба.

В сериале также снимаются Феликс Моати, Мелани Тьерри, Сухейла Якуб, Джо Бен Айед, Джеймс Флойд, Дин Ридж, Джулия Форе, Франсуа Карон и Селин Сами.

Создателями проекта выступают Мария Фельдман, Амит Коэн, Эйтан Мансури и Рон Лешем. Сценарий написали Коэн, Лешем и Чаби Молья. Все восемь эпизодов снял Одед Рускин. За производство отвечают Fremantle и Haut et Court TV («Молодой Папа»).

Русский трейлер от видеосервиса more.tv:

И постер: