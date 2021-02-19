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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джордж Мартин и HBO готовят экранизацию «Дорожных знаков» Роджера Желязны

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что Джордж Мартин нашёл очередной повод отвлечься от написания «Ветров зимы». Прославленный писатель и сценарист совместно с кабельным каналом HBO поработает над многосерийной экранизацией романа Роджера Желязны «Дорожные знаки».

Научно-фантастический роман, опубликованный в 1979 году, рассказывает о необычном шоссе, путешествуя по которому, можно попасть в иное время и измерение. Эту некогда созданную драконами дорогу в состоянии отыскать только особенные люди, которые по-разному распоряжаются выпавшей им возможностью. Кто-то с её помощью исследует тайны мира, а для кого-то это шоссе может стать единственным шансом выжить, переписав ошибки прошлого и создав лучшее будущее для себя и своих любимых.

Мартин числится исполнительным продюсером проекта наряду с его шоураннером и сценаристом Калиндой Васкес («Звёздный путь: Дискавери», «Бойся ходячих мертвецов») и Винсом Герардисом («Игра престолов»).

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