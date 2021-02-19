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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

За кадром «Миротворца» Джеймса Ганна царят радость и веселье

Официальный твиттер многосерийного комедийного экшена «Миротворец» Джеймса Ганна делится первыми официальными кадрами из-за кулис проекта. Все улыбчивы, полны энтузиазма и наверняка довольны тем, как продвигается съёмочный процесс спин-оффа «Отряда самоубийц».

Активная фаза производства стартовала в январе в Ванкувере. Премьеру супергеройского сольника, к слову, обещают тоже в январе, но 2022-го.

Промо-арт сериала «Миротворец» Промо-арт сериала «Миротворец» Промо-арт сериала «Миротворец»

Восьмисерийный комедийный боевик по вселенной DC поведает о приключениях участника «Отряда» Миротворца (Джон Сина) и становлении супергероя, уверовавшего в мир любой ценой, при этом о возможном количестве жертв супергерой не особенно беспокоится.

В сериале также задействованы Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд и Крис Конрад. Ганн режиссирует несколько эпизодов, включая первый, а также числится исполнительным продюсером проекта вместе с Джоном Синой и Питером Сафраном. Производством заведует Warner Bros. Television.

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