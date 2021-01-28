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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Игра престолов» обзаведётся анимационным спин-оффом

Не так давно появившаяся инсайдерская информация о многочисленных многосерийных проектах по книжной вселенной Джорджа Мартина, судя по всему, подтверждается. Многочисленные компетентные источники изданий The Hollywood Reporter и Deadline докладывают, что экранный франчайз «Игра престолов» имеет все шансы расшириться благодаря мультсериалу.

Анимационное фэнтези для взрослых сохранит жестокость, драматичность и непредсказуемость оригинального сериала, но о каких-либо сюжетных деталях говорить пока слишком рано — идея сериала обсуждается в кулуарах, однако за проектом пока никто не закреплён.

Если о мультсериале-таки договорятся, выходить он будет, скорее всего, на стриминговом сервисе HBO Max. Инсайдеры утверждают, что все переговоры с потенциальными сценаристами будущих проектов продюсеры HBO в обязательном порядке согласовывают с Мартином.

Темы
 
Игра престолов
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