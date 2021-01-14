«Игра престолов» стала самым популярным сериалом 2020 года и проиграла «Сотне» в номинации «сериал с лучшей концовкой»

Аналитическая фирма Parrot Analytics подвела итоги ушедшего года и объявила лауреатов премии Global TV Demand Awards, которая вот уже третий год подряд вручается самым востребованным телевизионным проектам в мире. Победителем в двух номинациях, включая главную, стал фэнтези-эпик «Игра престолов» кабельного канала HBO. Ещё две награды отхватил документальный хит Netflix «Последний танец» о баскетбольных легендах «Чикаго Буллз».
В опросе поучаствовала зрители со всех уголков планеты. Победителей определяли по результатам зрительского спроса на более чем 100 рынках цифрового телевидения по всему миру в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Список основных победителей ушедшего года выглядит так:
- Самый востребованный сериал в мире — «Игра престолов»
- Самый востребованный мультсериал для взрослых — «Рик и Морти»
- Самый востребованный детский сериал — «Губка Боб Квадратные Штаны»
- Самый востребованный комедийный сериал — «Бруклин 9-9»
- Самый востребованный документальный сериал — «Последний танец»
- Самый востребованный драматический сериал — «Игра престолов»
- Самый востребованный сериал с лучшей концовкой — «Сотня»
- Самый востребованный исторический сериал — «Викинги»
- Самый востребованный сериал-хоррор — «Американская история ужасов»
- Самый востребованный сериал-дебютант — «Последний танец»
- Самый востребованный супергеройский сериал — «Флэш»
Полный список победителей можно посмотреть здесь.