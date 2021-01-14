«Игра престолов» стала самым популярным сериалом 2020 года и проиграла «Сотне» в номинации «сериал с лучшей концовкой»

Аналитическая фирма Parrot Analytics подвела итоги ушедшего года и объявила лауреатов премии Global TV Demand Awards, которая вот уже третий год подряд вручается самым востребованным телевизионным проектам в мире. Победителем в двух номинациях, включая главную, стал фэнтези-эпик «Игра престолов» кабельного канала HBO. Ещё две награды отхватил документальный хит Netflix «Последний танец» о баскетбольных легендах «Чикаго Буллз».

В опросе поучаствовала зрители со всех уголков планеты. Победителей определяли по результатам зрительского спроса на более чем 100 рынках цифрового телевидения по всему миру в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Список основных победителей ушедшего года выглядит так:

Полный список победителей можно посмотреть здесь.