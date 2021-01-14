 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе «Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» Режиссёр «Варкрафта» написал сценарий для экранизации культового квеста Full Throttle Игра про Индиану Джонса от Bethesda? Обсуждаем!
СЕРИАЛЫ
233
 
Первоисточник: www.parrotanalytics.com Прямая ссылка на новость:

«Игра престолов» стала самым популярным сериалом 2020 года и проиграла «Сотне» в номинации «сериал с лучшей концовкой»

Аналитическая фирма Parrot Analytics подвела итоги ушедшего года и объявила лауреатов премии Global TV Demand Awards, которая вот уже третий год подряд вручается самым востребованным телевизионным проектам в мире. Победителем в двух номинациях, включая главную, стал фэнтези-эпик «Игра престолов» кабельного канала HBO. Ещё две награды отхватил документальный хит Netflix «Последний танец» о баскетбольных легендах «Чикаго Буллз».

В опросе поучаствовала зрители со всех уголков планеты. Победителей определяли по результатам зрительского спроса на более чем 100 рынках цифрового телевидения по всему миру в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Список основных победителей ушедшего года выглядит так:

  1. Самый востребованный сериал в мире — «Игра престолов»
  2. Самый востребованный мультсериал для взрослых — «Рик и Морти»
  3. Самый востребованный детский сериал — «Губка Боб Квадратные Штаны»
  4. Самый востребованный комедийный сериал — «Бруклин 9-9»
  5. Самый востребованный документальный сериал — «Последний танец»
  6. Самый востребованный драматический сериал — «Игра престолов»
  7. Самый востребованный сериал с лучшей концовкой — «Сотня»
  8. Самый востребованный исторический сериал — «Викинги»
  9. Самый востребованный сериал-хоррор — «Американская история ужасов»
  10. Самый востребованный сериал-дебютант — «Последний танец»
  11. Самый востребованный супергеройский сериал — «Флэш»

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

+ Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 12 январяСериалы Marvel Studios будут как «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Ход королевы» 12 январяШоураннеры «Игры престолов» экранизируют для Netflix роман о связи людей и деревьев 3 январяИз-за «Игры престолов» HBO лишился половины своей взрослой аудитории 13 январяПриквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом 3 января«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году 4 декабря 2020 годаПриквел «Игры престолов» показал своих драконов (концепт-арт)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом
 
Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши
 
«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году

Тоже интересно

 
«Последние цари» от Netflix «похоронили» Ленина раньше времени
 
Кино Глубинные кошмары выходят на поверхность в трейлере триллера «Кольская сверхглубокая»
 
Игры Diablo IV — CG-ролик, геймплейный трейлер и первые детали
 
Сотрудники Netflix рассказали, как им работается в корпоративном аду
 
Игры Авторы Ooblets жалуются на травлю со стороны ненавистников EGS
 
Кино «Мстители» слишком популярны, чтобы закончиться по-настоящему
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
 
6Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru