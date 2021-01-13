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Первоисточники: www.youtube.comwww.comicbookmovie.comwww.youtube.com Прямая ссылка на новость:

На что похож юмор в «ВандаВижн»? Посмотрите отрывок из сериала и узнаете

Стриминговый сервис Disney+ продолжает бомбардировать зрителей промо-материалами «ВандаВижн» — в сети появились отрывок из ситкома и минутный трейлер грядущей премьеры Marvel Studios, до которой осталось всего-то два дня — первый и второй эпизоды открывающей главы Четвёртой фазу Marvel выходят 15 января.

Помимо забавностей и ретро-атмосферы диалог главных героев в отрывке явно сигнализирует о серьёзных сбоях в симуляции — Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) собираются отмечать какое-то исключительно важное торжество, но никак не могут вспомнить, в чём же оно заключается. Трейлер же сулит супергеройской паре новую битву за всё, что им дорого.

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