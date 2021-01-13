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Драма «Полёт» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым получила дату выхода

Телеканал «ТНТ» опубликовал официальный постер психологической драмы Петра Тодоровского «Полёт» с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым в главных ролях. Первая многосерийная премьера этого года обзавелась ещё и датой выхода — первую серию зрители увидят 25 января.

События остросюжетной драмы начинаются с путаницы, спасающей жизнь нескольким сотрудникам столичной строительной компании. Перепутав аэропорт, москвичи опаздывают на самолёт, который позже терпит аварию. Это событие переворачивает жизнь героев, пробуждая в них вкус к переменам. Может быть, именно поэтому они вслед за своим начальником втягиваются в одну опасную авантюру.

Постеры сериала «Полёт»
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