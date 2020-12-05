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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Евгений Цыганов — новый Чичиков в современной адаптации «Мёртвых душ» Гоголя

Отечественный онлайн-кинотеатр IVI презентовал трейлер сериала Григория Константинопольского «Мёртвые души» по классическому произведению Николая Гоголя. Многосерийная сатира, обещающая современный взгляд на сюжет и освещение злободневных тем, стартует на цифровой платформе 9 декабря.

События разворачиваются в России наших дней. Столичный чиновник Чичиков (Евгений Цыганов) продаёт недалёким провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями. Авторы сериала своим произведением стремятся показать, что за прошедшие два века уклад российской жизни почти не изменился, и этим вовсю пользуются современные умельцы зарабатывать деньги «из воздуха».

Помимо Цыганова в сериале снимаются Александр Робак (Собакевич), Анна Михалкова (Агафья Тихоновна), Тимофей Трибунцев (Ноздрёв), Дмитрий Дюжев (Манилов), Алексей Серебряков (Плюшкин), Виктория Толстоганова (жена Собакевича), Семён Слепаков (адвокат Чичикова) и Ксения Раппопорт (Анна). «Мёртвые души» — проект совместного производства IVI Originals и «ТНТ».

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Видео Мёртвые души
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Евгений Цыганов — новый Чичиков в современной адаптации «Мёртвых душ» Гоголя

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