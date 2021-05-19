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Создатели «Вампиров средней полосы» знакомят зрителей с жилищем смоленских кровопийц

Ждать продолжения «Вампиров средней полосы» придётся ещё очень долго, но потоковый сервис START не оставит своих подписчиков в беде. Цифровая платформа опубликовала свежий видеоролик о создании сериала. Главной героиней свежего материала стала квартира смоленских вампиров. И внимательные зрители подтвердят: в ней действительно есть на что посмотреть.

Многосерийная мистическая драма вернётся к съёмкам следующей весной. В основной актёрский состав первого сезона вошли Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и Татьяна Догилева. Из них, понятное дело, не все вернутся во втором.

Теги
ВидеоВампиры средней полосы
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