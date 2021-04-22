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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

«Мумий Тролль» выпустил музыкальное видео к сериалу «Вампиры средней полосы»

«Будем кутить!» Знаменитая отечественная рок-группа Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» записала специальное музыкальное видео на песню «Призраки завтра» для многосерийного мистического детектива «Вампиры средней полосы». Сериал видеосервиса START завершает свой первый сезон с выходом восьмого эпизода на следующей неделе.

В Смоленске тихо-мирно под видом обычной провинциальной семьи живут вампиры во главе со старейшим кровососом Святославом Вернидубовичем. Никого не трогают, людей не убивают, но когда в округе начинают находить обескровленные трупы, а в город прибывает следователь из Москвы, жизнь мирных упырей оказывается под угрозой.

Главные роли в сериале играют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Глеб Калюжный.

Теги
ВидеоВампиры средней полосы
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