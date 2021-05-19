Первый взгляд на воссоединение «Друзей» — постаревшие актёры и до боли знакомая обстановка

Пока фанаты «Друзей» считают дни до премьеры, создатели сериала продолжают подогревать и без того нешуточный интерес к предстоящему воссоединению. Вслед за коротким тизером появились первые официальные кадры спецэпизода, глядя на которые можно лишь посокрушаться о неумолимости времени. Тут все в сборе: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэттью Перри (Чендлер), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс):

Эпизод, напомним, будет неигровым, поэтому не ждите возвращения любимых героев. Помимо играющих самих себя звёзд сериала на огонёк заглянут Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Леди Гага, Кит Харрингтон, Кара Делевинь, Риз Уизерспун, Том Селлек, Синди Кроуфорд, Джеймс Корден, Минди Калинг и другие.

Долгожданная премьера на HBO Max случится уже 27 мая, а пока — небольшая затравка (там всё ещё печальнее, чем на фото):