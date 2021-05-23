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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Кастиэль просит помощи Донателло в вырезанной сцене из «Сверхъестественного»

Warner Bros. решила побаловать эксклюзивом поклонников «Сверхъестественного». Оттрубив 15 сезонов, телевизионный ветеран ушёл на покой, но оставил после себя богатейшее наследие, часть которого составляют отснятые, но не вошедшие в окончательную версию сериала материалы. Один из них студия и опубликовала на своём официальном YouTube-канале.

Это не вошедшая в финальный сезон сцена, где ангел Кастиэль в исполнении Миши Коллинза наносит визит Донателло Редфилду (Кит Шарабайка) с просьбой помочь братьям Винчестерам. Пророк поневоле совсем не в восторге от перспектив, потому что в его памяти ещё свежи воспоминания о произошедшем.

Сцена с Донателло — лишь кроха из дополнительного материала, который входит в бонусы полного собрания 15-сезонного сериала на дисках для домашней коллекции. В продажу боксы (Blu-ray и DVD) поступят 25 мая.

Теги
ВидеоСверхъестественное
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