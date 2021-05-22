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Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:

Эдриан Броуди унаследовал жуткий особняк в тизере мистического триллера «Чепелуэйт»

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры и тизер экранизации рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с Эдрианом Броуди («Острые козырьки») и Эмили Хэмпшир («12 обезьян»). Многосерийный мистический триллер, получивший название «Чепелуэйт» (Chapelwaite), стартует на кабельном канале Epix в августе, пока без точной даты.

События разворачиваются в 1850-е. Овдовевший капитан Чарльз Бун (Броуди) перевозит своих детей в дом предков, расположенный в крохотной сонной деревеньке Причер Корнерс, штат Мэн. Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого его нечистого на руку семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов на протяжении поколений. Хэмпшир играет писательницу Ребекку Морган. Чтобы собрать материал для книги, она устраивается гувернанткой в семейное поместье Бунов. Так Ребекка напишет блестящий готический роман и раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

Кадры из сериала «Чепелуэйт» Кадры из сериала «Чепелуэйт» Кадры из сериала «Чепелуэйт» Кадры из сериала «Чепелуэйт» Кадры из сериала «Чепелуэйт» Кадры из сериала «Чепелуэйт»

Исполнительными продюсерами сериала числятся Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»), а также шоураннеры Джейсон и Питер Филарди.

Теги
ВидеоЧепелуэйт
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