Эдриан Броуди унаследовал жуткий особняк в тизере мистического триллера «Чепелуэйт»

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры и тизер экранизации рассказа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с Эдрианом Броуди («Острые козырьки») и Эмили Хэмпшир («12 обезьян»). Многосерийный мистический триллер, получивший название «Чепелуэйт» (Chapelwaite), стартует на кабельном канале Epix в августе, пока без точной даты.

События разворачиваются в 1850-е. Овдовевший капитан Чарльз Бун (Броуди) перевозит своих детей в дом предков, расположенный в крохотной сонной деревеньке Причер Корнерс, штат Мэн. Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого его нечистого на руку семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов на протяжении поколений. Хэмпшир играет писательницу Ребекку Морган. Чтобы собрать материал для книги, она устраивается гувернанткой в семейное поместье Бунов. Так Ребекка напишет блестящий готический роман и раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

Исполнительными продюсерами сериала числятся Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»), а также шоураннеры Джейсон и Питер Филарди.