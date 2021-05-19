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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Артур Шелби и Лиззи Старк на кадрах финального сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт знаменитой гангстерской драмы «Острые козырьки» опубликовал промо-кадры двух хорошо знакомых поклонникам сериала действующих лиц. В шестом — заключительном — сезоне обязательно появятся Артур Шелби (Пол Андерсон) и Лиззи (Наташа О’Киффи).

Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки»

Съёмки последних серий криминальной драмы Стивена Найта о семействе Шелби из Бирмингема начались в январе и сейчас в самом разгаре. Руководит процессом режиссёр Энтони Бирн, отвечавший за съёмки пятого сезона. Производственный процесс обеспечивают Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions. О дате выхода финальных серий пока ничего не сообщают.

Теги
ГалереяОстрые козырьки
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