Артур Шелби и Лиззи Старк на кадрах финального сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт знаменитой гангстерской драмы «Острые козырьки» опубликовал промо-кадры двух хорошо знакомых поклонникам сериала действующих лиц. В шестом — заключительном — сезоне обязательно появятся Артур Шелби (Пол Андерсон) и Лиззи (Наташа О’Киффи).

Съёмки последних серий криминальной драмы Стивена Найта о семействе Шелби из Бирмингема начались в январе и сейчас в самом разгаре. Руководит процессом режиссёр Энтони Бирн, отвечавший за съёмки пятого сезона. Производственный процесс обеспечивают Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions. О дате выхода финальных серий пока ничего не сообщают.