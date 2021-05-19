Драма «Девять незнакомцев» с Николь Кидман, Самарой Уивинг и Мелиссой Маккарти получила дату выхода

Потоковый сервис Hulu выпустил видеоанонс мини-сериала «Девять незнакомцев», сообщающий точную дату выхода драмы. Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти, где снимаются Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале, пожалует на малые экраны 18 августа.

Это история о девяти незнакомцах, собравшихся в уединённом австралийском курорт-отеле, чтобы отдохнуть и подлечиться. Русская эмигрантка Маша (Кидман) гарантирует всем своим клиентам полную трансформацию благодаря революционной технологии, но страждущие вряд ли готовы к тому, что их ожидает.

Сценарий написали Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»). За производство отвечают Blossom Films и Made Up Stories.