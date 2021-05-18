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Электра работает на мафию в трейлере криминальной драмы «Уборщица»

Из смертоносных наёмниц в уборщицы с далеко идущими планами. Телеканал FOX выпустил трейлер многосерийной криминальной драмы «Уборщица» с Элоди Юнг («Сорвиголова») в главной роли. Премьерной даты у сериала пока нет.

Юнг играет доктора из Камбоджи, перебравшуюся в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, она не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.

Сценарий пишет Миранда Куок («Сотня»), шоураннером числится Мелисса Картер, а режиссирует Майкл Оффер («Родина»).

Теги
ВидеоУборщица
Комментарии (2)

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