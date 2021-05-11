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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Блудный сын» с Майклом Шином закрылся на втором сезоне

Телеканал FOX решил, что продление «Блудному сыну» без надобности, и закрыл сериал о маньяке и его сыночке на втором сезоне, чей финальный эпизод выйдет в эфир уже 18 мая. Чем провинился проект с Майклом Шином и Томом Пэйном в главных ролях, пока не сообщается, но дело наверняка в рейтингах.

Рейтинговые показатели второго сезона значительно ниже результатов первого. В среднем каждый эпизод продолжения смотрит на 38% меньше зрителей, а показатель в ключевом демо «18–49 лет» снизился на 45%.

Сериал рассказывает о психологе-криминалисте Малкольме Брайте (Пэйн) — невротике, отлично разбирающемся в образе мыслей маньяков, потому что его отец — знаменитый серийный убийца Мартин Уитли (Шин). Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и вынужден общаться с ненавистным отцом, который пытается убедить сына, что они не так уж отличаются друг от друга.

Шоураннерами и сценаристами сериала значились Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Исполнительными продюсерами — вездесущие Грег Берланти и Сара Шехтер.

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Блудный сын
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