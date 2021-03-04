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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Симпсоны» получили продление на два сезона

Самое знаменитое анимационное семейство продолжит радовать телезрителей своим присутствием ещё два года. Телеканал FOX оформил культовым «Симпсонам» продление на 33-й и 34-й сезоны. Мультфильм будет идти как минимум до 2023 года и с учётом продления теперь насчитывает 757 эпизодов.

Самый длинный мультсериал в истории телевидения, созданный Мэттом Гроунингом, пока не готов прощаться с аудиторией. Рейтинги у проекта до сих пор стабильно высокие, поэтому нет смысла уходить со сцены.

Прошлой осенью по два новых сезона получили молодые соседи «Симпсонов» по каналу — «Гриффины» (продлены на 19-й и 20-й сезоны) и «Закусочная Боба» (на 12-й и 13-й сезоны). Все три анимационных ветерана производятся силами 20th Television.

Темы
 
Симпсоны
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