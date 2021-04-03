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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Духовны едва не отказался от роли Малдера в «Секретных материалах»

Представьте себе, вместо Дэвида Духовны сыграть фаната теорий заговора Фокса Малдера мог кто-нибудь другой. Как выяснилось, актёр серьёз планировал отказаться от съёмок в пилотном эпизоде «Секретных материалов» — сериала, впоследствии обретшего статус культового у себя на родине и за её пределами.

Недавно побывав в гостях у подкаста Literally! With Rob Lowe, Духовны признался, что поначалу совершенно не верил в успех сериала и не горел желанием в нём участвовать. Тем более что для съёмок в пилоте «Секретных материалов» ему пришлось бы отказаться от фильма, с постановщиком которого он был в хороших отношениях.

Я сказал своим агентам: «Не хочу на это соглашаться. Режиссёр — моя подруга, и я не хочу уходить из её фильма». Тем более, сериал о пришельцах. Ну как долго он продлится? Пилотный эпизод хороший, но дальше ты либо увидишь пришельцев, либо нет.

Меня не интересовали теории заговора, и я был абсолютно готов отказаться от съёмок в пилоте, чтобы сняться в другом проекте.

Но мудрые агенты уговорили-таки актёра оставить за собой партию Фокса Малдера, убедив его, что упускать такую роль опрометчиво.

Даже вспоминать страшно, мол, не открой я эту дверь, сверни налево, а не направо, и не было бы у меня карьеры. Порой рассказывают о тупых актёрах… вот, это как раз про меня.

Лоу, конечно, не мог не поинтересоваться у исполнителя главной мужской роли одного из знаменитейших сериалов XX века, есть ли надежда на продолжение. Духовны уверяет, что вопрос не к нему.

С этим вопросом к FOX. Знаешь, они странные. Этот франчайз — солидная интеллектуальная собственность, так почему бы не попробовать снять по ней что-нибудь ещё? Понятия не имею.

Справедливости ради, Крис Картер не так давно подарил основному сюжету своего детища продолжение, но одиннадцатый сезон не слишком-то впечатлил аудиторию. Поэтому, может оно и к лучшему, что канал FOX не планирует возвращать сериал на экраны.

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