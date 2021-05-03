Загадочный персонаж Стивена Грэма на свежем кадре последнего сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Острые козырьки» поприветствовал Стивена Грэма в составе заключительного сезона криминальной драмы. О включении Грэма в актёрский состав сообщалось ещё в позапрошлом году, а прошлой весной актёр сам упоминал об этом в связи с повсеместным закрытием производства из-за коронавируса. Но производство идёт полным ходом, и Грэма уже видели вместе с Киллианом Мёрфи на съёмочной площадке сериала.

Что за роль досталась актёру в криминальной драме о бирмингемском семействе Шелби, неизвестно. Слухи о том, что Грэм сыграет Аль Капоне, успел опровергнуть создатель гангстерской саги Стивен Найт.

Режиссёра сериал не менял, и шестой сезон снимает постановщик пятого Энтони Бирн. Производственный процесс на контроле у Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions. О премьерной дате финального сезона пока не сообщается.