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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Загадочный персонаж Стивена Грэма на свежем кадре последнего сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Острые козырьки» поприветствовал Стивена Грэма в составе заключительного сезона криминальной драмы. О включении Грэма в актёрский состав сообщалось ещё в позапрошлом году, а прошлой весной актёр сам упоминал об этом в связи с повсеместным закрытием производства из-за коронавируса. Но производство идёт полным ходом, и Грэма уже видели вместе с Киллианом Мёрфи на съёмочной площадке сериала.

Кадры из сериала «Острые козырьки»

Что за роль досталась актёру в криминальной драме о бирмингемском семействе Шелби, неизвестно. Слухи о том, что Грэм сыграет Аль Капоне, успел опровергнуть создатель гангстерской саги Стивен Найт.

Режиссёра сериал не менял, и шестой сезон снимает постановщик пятого Энтони Бирн. Производственный процесс на контроле у Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions. О премьерной дате финального сезона пока не сообщается.

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Острые козырьки
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