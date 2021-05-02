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Майкл Дуглас и Кэтлин Тёрнер снова вместе в трейлере финального сезона «Метода Комински»

Комедия «Метод Комински» обзавелась главными промо третьего — финального — сезона, который наверняка окажется грустнее двух предыдущих, о чём трейлер сообщает на первых же секундах. С другой стороны, он же анонсирует знаменательное экранное воссоединение — Майкл Дуглас и Кэтлин Тёрнер снова сыграют супругов. Бывших супругов. А ещё в сюжете нашлось место для Моргана Фримана.

Заключительные серии о жизни голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински (Дуглас) выйдут на потоковом сервисе Netflix 28 мая.

Бессменным сценаристом и создателем сериала выступает Чак Лорри («Два с половиной человека», «Теория большого взрыва»). Дуглас, Лорри и Алан Хиггинс входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством заведуют Warner Bros. TV и Chuck Lorre Prods.

И постер третьего сезона:

Постеры сериала «Метод Комински»
Теги
ВидеоМетод КоминскиNetflix
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